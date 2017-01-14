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Nazifoğlu'ndan Pato açıklaması!
14 Ocak 2017 , 23:31
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Atiker Konyaspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Nazifoğlu, "Pato ismi doğru değil. Son haftalarda da iyi oyunlar sergiledi. Ben arzu ediyordum kendisini ama şu an formda kulübü vermiyor. Kolbeinn Sigthorsson'un geldiğinde sakat haberleri doğru değil, böyle bir şey olabilir mi? Transferde de 1 ya da 2 takviyemiz olacak." ifadelerini kullandı.
Pato için 15 milyon euro istendi!
Bipspor'un haberine göre de Galatasaray, Pato için fiyat sordu. Bonservis ücreti için "15 milyon euro" yanıtı gelince de transfer rafa kaldırıldı.
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