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''Paramı verin gideyim''
14 Ocak 2017 , 08:53
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Yönetimin, alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif ettiği Aurelien Chedjou sözleşmesini feshetmek için üste para istedi. Levent Nazifoğlu ile görüşen Kamerunlu stoperin, "Marsilya'nın bana teklif ettiği 2 yıllık rakam, buradaki alacağımı ancak karşılıyor. Gitmemi istiyorsanız 1.5 milyon euro'mu verin, gideyim" dediği ileri sürüldü.
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