- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Podolski'yle özel görüşme
14 Ocak 2017 , 09:11
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray Yönetimi, Lukas Podolski’nin menacerini görüşmek için İstanbul’a çağırdı.
Sarı-Kırmızılılar, adı Çin kulüpleriyle anılan Alman futbolcunun durumunun bir an önce netleşmesini bekliyor.
Poldi’nin menacerine de, “Ya kalın ya da gidin, ama bir an önce karar verin, lig başlıyor” mesajı verilecek. Galatasaray, tecrübeli oyuncudan 7.5 milyon Euro civarında bonservis geliri talep ediyor.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar