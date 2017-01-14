Podolski'yle özel görüşme

Galatasaray Yönetimi, Lukas Podolski’nin menacerini görüşmek için İstanbul’a çağırdı.

Sarı-Kırmızılılar, adı Çin kulüpleriyle anılan Alman futbolcunun durumunun bir an önce netleşmesini bekliyor.

Poldi’nin menacerine de, “Ya kalın ya da gidin, ama bir an önce karar verin, lig başlıyor” mesajı verilecek. Galatasaray, tecrübeli oyuncudan 7.5 milyon Euro civarında bonservis geliri talep ediyor.