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Poldi'den Sabri'ye özel teşekkür!

Tarih14 Ocak 2017 , 21:20

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Poldi'den Sabri'ye özel teşekkür!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında tek gole imza atan Sabri Sarıoğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Poldi, ete tuz döktüğü fotoğrafı ile dünyada yankı bulan Nusret Gökçe'nin fotoğrafını Sabri için paylaştı ve "Teşekkürler Reis" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım

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