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Rodallega geri sayımı
14 Ocak 2017 , 08:58
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
31 yaşındaki golcünün eşinin İzmir’den ayrılmak istememesi sorunu büyük ölçüde giderildi. Fırtına, Mustafa Yumlu + 400 bin euro’ya transferi bitirecek.
Fırtına forvet transferi için prensip anlaşmasına vardığı Rodallega'ya imza attırmak için geri sayıma geçti. Oyuncunun aklının farklı kişilerce çelinmesinin önüne geçmek isteyen yönetimin, eşinin İzmir'den ayrılmamak istemesiyle ilgili yaşanan sıkıntıyı da önemli oranda giderdiği belirtildi. Rodallega'ya yıllık 2 milyon euro teklif eden bordo-mavililer, pazarlıkları sürdürürken, 31 yaşındaki forvetin de takım arkadaşlarından bazı isimlere, kararsız olduğunu ilettiği belirtildi. Trabzonspor yönetim kurulu ise Rodallega'nın transferinde şu an itibariyle çok ciddi bir sorunun bulunmadığını ve detayların birkaç gün içerisinde şekillenmesinin ardından transferin netlik kazanabileceğini belirtti.
34 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI
Tecrübeli golcünün menajerini Türkiye'ye davet eden Fırtına, pazartesi günü bu işi bitirmek istiyor. Pazartesi günü Rodallega'nın menajeri Trabzon'a gelerek yöneticilerle masaya oturacak, resmi anlaşmanın hemen ardından Rodallega, Trabzonspor formasını sırtına geçirecek. Fırtına, Rodallega için Akhisar'a takas olarak Mustafa Yumlu'nun yanında 400 bin euro ödeyecek. Rodallega bu sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı. Karadeniz ekibinin yeni golcüsü geçen sezon ise 34 maçta forma giyerken, attığı 19 golle dikkat çekti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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