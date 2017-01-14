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Rodallega için müthiş iddia!
14 Ocak 2017 , 23:32
AJANSSPOR ÖZEL- Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yana yana golcü arayan Bordo-Mavili yönetim, yılan hikayesine dönen Hugo Rodallega transferinde mutlu sona ulaştı.
Akhisar Belediyespor ile bugün Karabükspor karşılaşmasında görev alan Rodallega'nın son maçı olduğunu, Pazartesi günü Trabzonspor'a resmen transfer olacağını Akhisarlı idarecilerin kendi aralarında konuştuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Bu transferde Mustafa Yumlu takasının gerçekleşmeyeceği ise farklı bir detay olarak gündeme yansıdı.
Öte yandan; ilk devrede Akhisar Belediyespor formasıyla 16 maçta görev alan Rodallega, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.
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