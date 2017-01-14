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"Rodrigues'in kim olduğunu göstermeye..."
14 Ocak 2017 , 21:16
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Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen ve performansıyla dikkat çeken Garry Rodrigues'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Bugün ilk maçıma çıktım. 3 puan almamız çok önemliydi. Ben de buna katkı verdiğim için çok mutlu oldum. Galibiyetten dolayı çok mutluyum.
Çok önemli maçtı. Benim için iyi bir maç oldu. Bir kanat oyuncusu olarak, oyun tarzım devamlı aksiyon yaratmak. Gol öncesi pası verdiğim için de mutluyum. İlerleyen maçlarda bunu göstermeye, Garry Rodrigues'in kim olduğunu göstermeye devam edeceğim"
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