Ryan Babel ve Talisca'ya çok özel görev!

Güneş, Osmanlı önünde Babel ve Talisca’yı Cenk’e yakın oynatacak. Tecrübeli hoca iki oyuncudan kaleye sık sık şut atmalarını istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında Ryan Babel ve Talisca'yı Cenk Tosun'a yakın oynatacak. Tecrübeli hoca ligin 2. yarısına 3 puanla başlamanın hesaplarını yaparken Babel ve Talisca'dan kaleye sık sık şut atmalarını istedi. Osmanlıspor'un hızlı oyuncuları olduğunu bilen Güneş savunmada yer alan oyuncularından da dikkatli olmalarını istedi. Gü- neş'in bu maçta sağ kanatta Quaresma'ya görev vermesi solda da Babel'i oynatması bekleniyor..

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