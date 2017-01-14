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Sabri 5 yıllık hasreti dindirdi!
14 Ocak 2017 , 20:24
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Atiker Konyaspor deplasmanında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü atan Sabri Sarıoğlu uzun süren özlemini dindirmiş oldu.
32 yaşındaki oyuncu son olarak 31 Mart 2012'de Orduspor'a karşı oynanan lig maçında rakip fileleri havalandırmıştı. Sarı kırmızılı ekip o maçı 2-0 kazanmıştı.
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