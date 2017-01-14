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Sabri herkesi şaşırttı!

Tarih14 Ocak 2017 , 21:15

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Sabri herkesi şaşırttı!

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 51. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. 

Sarı-Kırmızılı takımda galibiyet golünün sahibi Sabri Sarıoğlu, 5 şut denemesi ile sahanın en çok şut çeken ismi olup 4 isabet buldu ve 5 tane orta yaptı.

İşte Sabri Sarıoğlu'nun Konyaspor karşısında istatistikleri:
Gol:1
Şut:5
İsabetli şut:4
İsabetli pas:29
İsabetli orta:1

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