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Sarıyı gördü cezalı duruma düştü!
14 Ocak 2017 , 19:59
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Atiker Konyaspor maçının ilk yarı düdüğünün ardından hakem Mete Kalkavan'a uzun süre itiraz etti ve sarı kart gördü.
Sneijder böylece gelecek hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
Yasin Öztekin ve Bruma da buguünkü maçta cezaları sebebiyle forma giyememişti.
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