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Sarıyı gördü cezalı duruma düştü!

Tarih14 Ocak 2017 , 19:59

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Sarıyı gördü cezalı duruma düştü!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Atiker Konyaspor maçının ilk yarı düdüğünün ardından hakem Mete Kalkavan'a uzun süre itiraz etti ve sarı kart gördü.

Sneijder böylece gelecek hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Yasin Öztekin ve Bruma da buguünkü maçta cezaları sebebiyle forma giyememişti. 

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