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Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı!
14 Ocak 2017 , 09:09
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Şenol Güneş, oyuncular arasında transfer konusunun konuşulmasına tepki gösterdi. Şampiyon hoca, dünkü idman öncesinde öğrencilerini etrafına toplayıp, “Bizim önceliğimiz Osmanlı maçı. Kimse bunu unutmasın. Gelenler ya da gidenlere değil, formda olan rakibimize odaklanmamız lazım” dedi.
Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, ikinci döneme pazartesi günü Osmanlıspor’la oynayacakları karşılaşmayla başlayacak. Takımın şampiyon hocası Şenol Güneş, oyuncularını zorlu karşılaşmaya hazırlarken bir yandan da uyarılarda bulunuyor...
Dün yapılan takım çalışması öncesinde yıldızları etrafına toplayan 64 yaşındaki teknik adamın, “Tesislerin içinde, dışında hatta idman sırasında bile transfer konusu konuşuluyor... Bizim önceliğimiz Osmanlıspor maçı. Kimse bunu unutmasın. Gelenler ya da gidenlere değil, formda olan rakibimize odaklanmamız lazım. Zirve yarışında gerideyiz ve bir an önce hak ettiğimiz yerde olabilmemiz için sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor” dediği öğrenildi.
Cenk’e özel uyarı
Başarılı çalıştırıcının, dünkü idmanda ek olarak şu anda takımın tek forveti konumunda bulunan Cenk Tosun’la da özel olarak görüşerek, “Aboubakar Afrika kupasında. Ömer de sakatlıktan yeni çıktı. Bundan dolayı Osmanlı karşılaşmasında takımın forveti sen olacaksın. İdman performansını beğeniyorum. Osmanlı karşısında da kendini göstermeni bekliyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.
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