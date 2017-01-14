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Sergen Yalçın ilk maçında
14 Ocak 2017 , 16:34
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci'yi yedekler arasında tutarken, Egemen Korkmaz'ı maç kadrosuna almadı.
Yedek kulübesinde bulanan İrfan Can, Kayserispor karşısında oyuna girmesi durumunda, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıkmış olacak.
Avcı, ligin ilk yarısındaki ideal 11'ini Kayserispor karşısında sahaya sürdü.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren Hakan Özmert kadroda yer almadı.
- Sergen Yalçın ilk maçında
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.
Kayserispor'daki görevine 4 Ocak'ta başlayan Sergen Yalçın, takımıyla 10 gün bir arada olduktan sonra ilk maçını oynadı.
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