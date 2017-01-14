Sigthorsson'un sözleri Galatasaraylıları şok edecek!

AJANSSPOR- Yaşadığı sakatlığı ve Galatasaray'dan ayrılış sürecini detaylarıyla anlatan Kolbeinn Sigthorsson herkesi şok edecek.

Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde Nantes'tan kiraladığı Sigthorsson, İzlanda basınına geniş bir röportaj verdi.

"Her şey o maçta oldu"

Son 3 yıldır menüsküsünde bir problem olduğunu söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Benzer sakatlığı yaşayan diğer birçok oyuncu gibi ben de oynamaya devam ettim. Ama sonra bir şey oldu. Büyük ihtimalle Nantes'la oynadığım son lig maçıydı. Dizimde bir sertleşme meydana geldi" dedi.

"Koşamadığımı fark ettim"

Yıldız oyuncu bu sakatlığı rağmen İzlanda ile Euro 2016'da mücadele etti. Her maçta forma giyen Sigthorsson, eylül ayında İzlanda Milli Takımı ile kamptayken koşamadığını fark ettiğini söylüyor: "Koşamıyordum. Hemen Türkiye'ye döndüm. Ertesi gün beni idmana çıkarmaya çalıştılar. 5 Eylül'dü. Dizim şişti sonrasında, zorlukla yürüyordum. Bütün iğneleri yapmama rağmen şişlik bir türlü inmedi." (Sigthorsson'un Galatasaray için sağlık kontrolünden geçtiği tarih (30 Ağustos) ile koşamadığını fark ettiği tarih (4 Eylül) arasında 5 gün var.)

Galatasaray zorlayınca...

Sonrasında tedavi için önce Barcelona'ya daha sonra Norveç'e giden yıldız forvet burada kiropraktik tedavisini bile denemiş. Sinir sistemini düzenlemek amacıyla yapılan bu tedavinin kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Sigthorsson, "Daha sonra 9 Aralık'ta Türkiye'ye döndüm. Eğer 3 hafta daha oynayamazsam sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. Bu, işleri karmakarışık yaptı çünkü dizimin yavaş bir şekilde iyileşmesi gerekiyordu. Ama ben denemek istiyordum ve 1.5 hafta idmanlara çıktım. Noel'de şut idmanlarına başladım ve sonra yine dizim şişti" şeklinde konuştu. Sarı kırmızılı ekip daha sonra 400 bin Euro ödeyerek sözleşmesini feshetti.

"Bedaya oynamayı teklif ettim ama..."

Yaşadığı bu olaylarda Galatasaray kulübüne bir kırgınlığı olmadığını ifade eden yıldız golcü, "Kararlarını çok iyi anlıyorum. Harika bir kulüp. Benim için olabilecek en iyi yerdi. Yeni yıldan sonra bedava oynamayı teklif ettim yönetime. Kalmak istiyordum. Ama onlar beni serbest bırakmadan başka transfer yapamayacaklarını söylediler. Kalmam mümkün olmadı" dedi.

Kayıp iddialarına yanıt verdi!

Nantes Başkanı Waldemir Kita'nın "Nerede olduğunu bilmiyoruz" açıklamalarında da cevap veren Sigthorsson, "Kardeşim her gün oğlu Franck Kita ile temas halinde. Bu tarz haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Kaybolduğum iddiaları tamamen asılsız. Şu anda maaşımı da düşünecek durumda değilim. Tek düşündüğüm sakatlıktan dönebilmek" diye konuştu.

Ameliyat istemiyor!

Nantes'ın kendisini bir dizi testten geçirmek istediğini söyleyen İzlandalı, kendisi için en iyisinin ameliyatsız bir çözüm olduğunu söylüyor: "Nantes'ın haberi olmadan bir şey yapmayacağım. Benim için en iyisi ameliyat olmadan iyileşmek. Bağları güçlendirip, şişlikten kurtulup şırınga tedavisi. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama sonuçta hiçbir şey düzelmedi. Tam olarak ne zaman düzeleceğimi bilmiyorum."

Kariyeri tehlikede mi?

Sigthorsson son olarak sakatlığının kariyerinin sonu olup olmayacağı soruldu. İşte cevabı: "Kesinlikle bir belirsizlik var. Umarım operasyon başarılı geçer ve en yakın zamanda tekrar oynayabilirim. Ama bu süreç beni endişelendiriyor. Elbette kariyerimin bitebileceği şeklinde düşünceler aklıma geliyor."