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Sigthorsson'un yeni rotası şaşırttı!
14 Ocak 2017 , 10:24
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'dan alacaklarını bırakıp giden İzlandalı forvet Sigthorsson, sezon sonuna kadar ülkesinde tedavi görecek.
Galatasaray’daki macerası sahaya ayak basmadanson bulan Kolbeinn Sigthorsson’un yeni rotası belli oldu. Başarılı forvetin ülkesi İzlanda’daki memleketi AWOL’e geri döndüğü ve burada tedavi göreceği belirtildi.
Kolbeinn’in menajeri ve ağabeyi olan Andri Sigthorsson ile görüşme gerçekleştiren Nantes yöneticisi Franck Kita, oyuncunun durumunu değerlendirdiler. Fransız L’Equipe Gazetesi’nin haberine göre, Nantes İzlandalı golcünün ülkesine gitmesine izin verdi.
Eylül ayında milli takımda dizinden sakatlanan İskandinavyalı santrfor, Galatasaray’da bir maç bile forma giyemedi.
Nantes Başkanı Waldemar Kita, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için, “Onu engelleyemeyiz çünkü bizden para talep etmiyor. Galatasaray’da para kazandı. Onunla transfer sezonundan sonra görüşüp durumu değerlendireceğiz” diye konuştu.
Sigthorsson AWOL’de oynadığı süre boyunca İzlanda Milli Takımı doktorları tarafından tedavi edilecek.
ADAMLIK YAPTI
Galatasaray’ın Nantes takımından sezon başında beri kiraladığı Kolbeinn Sigthorsson, sarı-kırmzılı kulüpten alacaklarını bırakarak gitti. İzlandalı futbolcu bu hareketiyle camianın takdirini kazandı. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve toplarlanamayan santrfor, Galatasaray’a hiç katkı veremedi.
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, İzlandalı oyuncuyu göklere çıkardı.
Nazifoğlu, “Kolbeinn’de talihsizlik yaşadık. Kendisini çok eleştirmemize rağmen hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Giderken 800 bin avroyu bıraktı. İstese o parayı da alırdı ama bir adamlık yaptı” diye konuştu.
Amk
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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