Stopere bir takviye daha!

Defansa bir de yabancı stoper almayı planlayan sarı-kırmızılıların, Vasco de Gama’nın 23 yaşındaki sambacısı ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ardından bir de yabancı stoper almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin hedefindeki ismin Luan Garcia Teixeira olduğu iddia edildi. 23 yaşındaki savunmacı için sarı-kırmızılı kurmayların, Vasco de Gama ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor. Stoper mevkiinde görev yapan Teixeira aynı zamanda sağ bek de oynayabiliyor. Bonservisinin 3-4 milyon euro civarında olması da bu transferi cazip kılıyor. 1.88 boyundaki genç stoper için kulübü ile temaslara başlandığı gelen haberler arasında...

GELECEK VADEDİYOR

Brezilya'da gelecek vadeden stoperler arasında gösterilen Luan Garcia Teixeira, Brezilya U-20 takımında 10 kez, U-23 takımında ise 1 kez forma giydi. Kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu hem sağ hem sol stoperde görev yapabiliyor.

LOMBAERTS OLURSA KİRALIK!

Zenit'in Belçikalı stoperi Nicolas Lombaerts'in menajeri Santosh Verhulst'tan yeni açıklama geldi. Verhulst, Galatasaray'ın 31 yaşındaki oyuncuyu yaşı nedeniyle bonservisiyle almaya yaşanmadığını, kiralamak istediğini kaydetti.

LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR

Aslan'ın stoper adayları arasında 3 oyuncu daha var... Molde ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Vegard Forren'i yedekte tutan sarı- kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Luiz Rhodolfo'nun durumunu takip ediyor. Ayrıca İspanyol Valencia'da forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Aderlan Santos için de menajerler aracılığıyla nabız yoklandığı kulislerde konuşuluyor.



Fotomaç