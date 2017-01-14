Tolunay Kafkas'tan Rodallega açıklaması

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Kafkas, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"İki takımın oyun anlayışı birbirine çok benzer. Çok hak ettiğimiz bir mağlubiyet almadık, maç berabere bitebilirdi. Kardemir Karabükspor'u beğendiğimi, çok iyi bir takım olduğunu, çok iyi hocalarının olduğunu ifade etmiştim. İyi bir başlangıç yapamadık, bizim adımıza iyi olmadı. Bizim önümüz açık. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi bir Akhisar Belediyespor izlettireceğiz."

Rodallega'nın transferi konusundaki soruya Kafkas, şöyle cevap verdi:

"Bu tip oyunculara veya başka oyunculara tekliflerin olması çok doğal, fakat burada sıkıntı verici olay, bu işi çok fazla kaşımaları veya uzatmaları. Bu da bize, oyuncuya zarar veriyor. Çok da kafasını bulandırmamak lazım. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz. Maalesef izlenen yol Türkiye'de bu. Yapacak bir şey yok, pek benim alışkın olmadığım şeyler oluyor."