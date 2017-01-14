Töre'nin faturası 19 milyon lira

Kiralık olarak West Ham’a giden Gökhan Töre, İngiliz ekibine pahalıya patladı.

Kiralık olarak West Ham’a giden Gökhan Töre, İngiliz ekibine pahalıya patladı. Siyah-beyazlılara kiralama bedeli olarak bir sezonluğuna 3 milyon euro (11 milyon TL) ödemeyi taahhüt eden Londra ekibi, buna karşın oyuncudan faydalanamadı.



24 yaşındaki futbolcu, ekim ayında geçirdiği sakatlığın ardından sahalardan tamamen uzak kaldı. Dizinden ameliyat olan futbolcunun operasyon masraflarını da İngiliz ekibi karşıladı.

İngiliz basınına göre Gökhan’ın maliyeti, Beşiktaş’a ve futbolcuya ödenenlerle birlikte 4.3 milyon sterlini (19 Milyon TL) buldu. 5 Premier lig, maçında forma giyen Gökhan, maç başına 860 bin sterline patladı. Sezon sonuna kadar forma giymesi zor görünen Gökhan Töre’nin ameliyatın ardından rehabili tasyon sürecini İstanbul’da geçireceği, ancak ücretlerinin Premier Lig ekibi tarafından ödenmeye devam edileceği belirtildi.

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