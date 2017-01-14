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Trabzonspor deplasmanda az atıyor!
14 Ocak 2017 , 12:30
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR- Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en az gol atan takım oldu. Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atmış oldu. Trabzonspor, 17 hafta boyunca deplasmanda toplam 5 gol attı. Evinde ise oynadığı maçlarda 9 gol bulan Trabzonspor, toplamda bu sezon 14 gol atmış oldu.
Trabzonspor Süper Lig'de 17. hafta itibariyle 10. sırada bulunuyor.
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