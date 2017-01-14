Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor deplasmanda az atıyor!

Tarih14 Ocak 2017 , 12:30

Yorum
Trabzonspor deplasmanda az atıyor!

AJANSSPOR- Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en az gol atan takım oldu. Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atmış oldu. Trabzonspor, 17 hafta boyunca deplasmanda toplam 5 gol attı.  Evinde ise oynadığı maçlarda 9 gol bulan Trabzonspor, toplamda bu sezon 14 gol atmış oldu.

Trabzonspor Süper Lig'de 17. hafta itibariyle 10. sırada bulunuyor.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba