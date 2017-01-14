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Trabzonspor eski yöneticisinden üzen haber
14 Ocak 2017 , 01:12
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor eski yöneticisi Bursaspor maçını izlerken kalbine yenildi.
Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından acı bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzonspor eski yöneticisi Hakan Karabacak, Bursaspor-Trabzonspor maçını İstanbul'da izlerken kalp krizi geçirdi. Karabacak'ın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
(Haber61)
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