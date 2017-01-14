Trabzonspor eski yöneticisinden üzen haber

Trabzonspor eski yöneticisi Bursaspor maçını izlerken kalbine yenildi.

Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından acı bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzonspor eski yöneticisi Hakan Karabacak, Bursaspor-Trabzonspor maçını İstanbul'da izlerken kalp krizi geçirdi. Karabacak'ın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

(Haber61)