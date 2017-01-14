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Trabzonspor'da Caceres endişesi

Tarih14 Ocak 2017 , 09:05

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Trabzonspor'da Caceres endişesi

Trabzonspor'da Cacares endişesi yaşanıyor. Transferin bir türlü bitirilememesi Trabzonsporlu yöneticileri endişelendiriyor.

Trabzonspor, kesin olarak anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Martin Caceres transferinde arzuladığı noktaya bir türlü ulaşmış değil. ABD ve ülkesinden de teklifler alan 29 yaşındaki oyuncuya önerilen maaşların Trabzonspor’un verdiği fiyatın yanından geçmemesi Caceres’i transfere ikna etti ancak oyuncunun eşi Trabzon’a gelmeye bir türlü sıcak bakmıyor.

Transfer rafa kaldırılıyor

Çocukların eğitim durumunu öne süren eşi sebebiyle Cacares problemini bir türlü aşamayan Trabzonspor yönetiminin, ‘olursa olur, olmazsa olmaz’ düşüncesiyle bekleyişini sürdürdüğü kaydedildi. Bordo-Mavili yönetimin Uruguaylı’dan bu hafta içinde olumlu bir yanıt alınamaması durumunda transferi rafa kaldırılacağı ifade edildi.

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