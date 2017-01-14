- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Wiel gitti gidiyor!
14 Ocak 2017 , 08:56
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Hull City’nin Hollandalı yıldız için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Ada ekibi, Wiel’in 1.5 yıllık maaşını üstleneceğini açıkladı.
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından transfer edilen Gregory van der Wiel çare olamamıştı. İsteksiz ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat'ın gönderilmesi yönünde karar bildirdiği Hollandalı yıldız ise alacaklarını tahsil etmeden ayrılmayı düşünmüyordu. Hull City'nin, Wiel'e kanca atması Fenerbahçe'nin iştahını kabartmıştı. İngiliz ekibinin teklifinin detayları da ortaya çıktı. Hull City, 1.5 yıllığına Wiel'i bedelsiz kiralık olarak alabileceğini duyurdu. 2.2 milyon euro'luk yıllık maaşı ve 750 bin euro'luk imza parası taksitini ödemeyi de kabul etti.
Fotomaç
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar