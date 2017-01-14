Wiel gitti gidiyor!

Hull City’nin Hollandalı yıldız için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Ada ekibi, Wiel’in 1.5 yıllık maaşını üstleneceğini açıkladı.

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından transfer edilen Gregory van der Wiel çare olamamıştı. İsteksiz ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat'ın gönderilmesi yönünde karar bildirdiği Hollandalı yıldız ise alacaklarını tahsil etmeden ayrılmayı düşünmüyordu. Hull City'nin, Wiel'e kanca atması Fenerbahçe'nin iştahını kabartmıştı. İngiliz ekibinin teklifinin detayları da ortaya çıktı. Hull City, 1.5 yıllığına Wiel'i bedelsiz kiralık olarak alabileceğini duyurdu. 2.2 milyon euro'luk yıllık maaşı ve 750 bin euro'luk imza parası taksitini ödemeyi de kabul etti.

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