Wiel Portekiz yolcusu!

AJANSSPOR- Sporting Clube De Portugal (CP), Fenerbahçe'den Gregory van der Wiel'i kiralamak için kesenin ağzını açtı.

A Bola gazetesinde yer alan habere göre Portekiz ekibi, Hollandalı sağ bek için 800 bin Euro'luk kiralama ücretini gözden çıkardı. Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan oyuncunun maaşının 1.5 milyon Euro'luk kısmını da ödemeyi kabul eden Sporting, Hull City devrede çıkarsa transferi resmi olarak gerçekleştirecek.

Sezon başında PSG'den bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek bu sezon sarı lacivertli formayla 12 maça çıkarken 1 asist gerçekleştirdi.