10 hafta sonra ilk 11'e döndü!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak 6. haftadaki Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Ozan, daha sonra uzun süreli sakatlığını nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Ozan Tufan iyileştikten sonra ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Formayı Ozan'a kaptıran Alper Potuk ise 6 hafta sonra kendisini yedek kulübesinde buldu.

Öte yandan Trabzonspor maçında cezası nedeniyle oynamayan Skrtel ile sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım, tekrar 11'e döndü.