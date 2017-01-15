Advocaat transfer haberini duyunca şok oldu!

Cuma günü Samandıra’da bir personel Advocaat’a “Ekici’yi Beşiktaş almış” dedi. Bunu duyunca bir anda gözleri fal taşı gibi açılan Advocaat, "Bu anlaşmadan emin misin?" diye sordu. Karşısındakinden, "Basında çıkan haberleri okudum" yanıtını alan Hollandalı çalıştırıcı, hemen telefona sarıldı. Konuyla ilgili bilgi almak için Fenerbahçeli yöneticileri aradı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Mehmet Ekici'yi ne kadar çok istediğini, Belek'te düzenlediği basın toplantısında, "Açık konuşayım, Ekici'ye ihtiyacımız var" sözleriyle dile getirmişti. Advocaat, Cuma günü ise mini bir şok yaşadı. Hollandalı teknik adam Samandıra'da masasında otururken, yanına bir personel geldi ve "Dün geceden beri Ekici'nin Beşiktaş'a gittiği iddia ediliyor. Oyuncunun imzayı attığı konuşuluyor" dedi.



DUYAR DUYMAZ TELEFONA SARILDI

Advocaat, bunu duyunca bir anda gözleri fal taşı gibi açıldı ve "Bu anlaşmadan emin misin?" diye sordu. Karşısındakinden, "Basında çıkan haberleri okudum" yanıtını alan Hollandalı çalıştırıcı, hemen telefona sarıldı. Konuyla ilgili bilgi almak için Fenerbahçeli yöneticileri aradı. Yöneticiler ilk başta Advocaat'a "İddialar ile ilgili araştırma halindeyiz. Birazdan bilgi gelecek" yanıtı verdi.



"BAŞKA TAKIMA İMZA ATMAYACAK"

Birkaç dakika sonra ise Advocaat'ı rahatlatan telefon geldi. Yöneticiler, Hollandalı'ya "Hem Mehmet'le hem menajeriyle görüşme yaptık. Konuşulan iddiaları sorduk. Oyuncuya Beşiktaş'ın talip olduğu doğru. Kulübü de Beşiktaş'a daha yakın. Ancak Mehmet, verdiği sözden dönmeyeceğini ve Fenerbahçe'den başka takıma imza atmayacağını söyledi" bilgisini iletti.



SONUCU BEKLİYOR

Mehmet Ekici transferinde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, daha önce gurbetçi futbolcu ile ilgili, "Biz onu, o da bizi istiyor. Orta sahada onun gibi bir futbolcuya ihtiyacım var" demişti.



(Sabah)