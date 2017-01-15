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Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. kez karşılaşacak
15 Ocak 2017 , 09:07
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara'da 3-2, İstanbul'da ise 3-1'lik skorla kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.
- Ankara'daki maçlar
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 golle yanıt verdi.
- Maçlar
Beşiktaş ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2004-2005
|Beşiktaş-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor
|2 - 3
|Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beşiktaş
|2 - 4
|2005-2006
|Ankaraspor-Beşiktaş
|2 - 0
|Beşiktaş-Ankaraspor
|3 - 0
|2006-2007
|Ankaraspor-Beşiktaş
|0 - 0
|Beşiktaş-Ankaraspor
|2 - 1
|2007-2008
|Ankaraspor-Beşiktaş
|0 - 0
|Beşiktaş-Ankaraspor
|3 - 2
|2008-2009
|Beşiktaş-Ankaraspor
|1 - 3
|Ankaraspor-Beşiktaş
|1 - 4
|2009-2010
|Ankaraspor-Beşiktaş (Hükmen)
|0 - 3
|Beşiktaş-Ankaraspor (Hükmen)
|3 - 0
|2015-2016
|Osmanlıspor-Beşiktaş
|2 - 3
|Beşiktaş-Osmanlıspor
|3 - 1
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- Futbol
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- Beşiktaş
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