Erdoğan: "Seçimle gelen seçimle gider ancak Beşiktaş'ta bu gelenek bozuluyor"

Beşiktaş Kulübünde daha önce 3 dönem asbaşkanlık görevini yürüten eski yönetici Levent Erdoğan, disiplin kurulunun verdiği kınama nedeniyle divan kurulu başkanlığı düşen Yalçın Karadeniz'e verilen cezadan dolayı yönetim kurulunu eleştirdi.

Kurulların hiçbir baskı altında kalmaması gerektiğini belirten Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Önem arz eden bazı konularda kulübün diğer kurumları aynı görüşte olmayabilir, farklı bir tespitte bulunabilir. Kurulların amacı budur zaten. Kurullar bir başka kurulun her dediğine 'tamam' diyecekse, o zaman hepsi kapatılsın. Başkanlar ve yönetimler ne derse öyle olsun. Bu mu isteniyor?" ifadelerini kullandı.

Yalçın Karadeniz'e verilen disiplin cezasının Beşiktaş tarihi için vahim olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Başkan Fikret Orman bu işle ilgilerinin olmadığını, Karadeniz'i denetim kurulunun disipline verdiğini söylüyor. Beşiktaş tarihine böyle bir kara lekeyi onlar sürme cesaretinde bulunabilir mi, mümkün mü? Camiadaki herkes bunun böyle olmadığını çok iyi biliyor. Öyle bile olsa başkan ve yönetim bu durumu görmezden geliyor demektir. Bu bir vebaldir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üyelere bilgi verilmesi birilerini rahatsız etti"

Yalçın Karadeniz'in, görevine dahil bir bilgiyi divan kurulu üyeleriyle paylaştığı için ceza aldığı sürecin başladığını söyleyen Levent Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üyelerden mali durumla ilgili sorular gelince Yalçın Karadeniz, tek tek anlatmak yerine sunulan raporu ayrıntılı bir şekilde inceletip divan kurulu üyeleriyle paylaştı. Bu, görev dışı bir davranış değil, aksine görevi gereği önde gelen sorumluluklarından biridir. Üyelere bilgi verilmesi birilerini rahatsız etti ve konu disiplin kurulunda görevinin elinden alınmasına kadar taşındı."

Kulüp disiplin kurulundan aldığı ceza sonrası divan kurulu başkanlığı düşen Yalçın Karadeniz'in görevinin elinden alındığını dile getiren Erdoğan, "Yalçın Karadeniz 50 seneyi aşkın bir süredir Beşiktaş'a aktif bir şekilde hizmet eden belki de tek isim. O, Beşiktaş için gecesini gündüzüne katarken ona bunu reva görenler henüz dünyada yoktu. Beşiktaş camiası divan başkanlığı görevini Yalçın Bey'e layık görmüş ve 4 dönem üst üste başkan seçmiş ancak şimdi görevi elinden alınıyor." diye konuştu.

- "Seçimle gelen seçimle gider"

Divan kurulunun camiaların en üst mertebesi olduğunu vurgulayan eski yönetici Erdoğan, "Seçimle gelen seçimle gider ancak Beşiktaş'ta bu gelenek bozuluyor. Beşiktaş kamuoyu da bu durumu sessizce izliyor. Beşiktaş, şampiyonluklar, kupalar demek değildir. Beşiktaş'ı büyük yapan geleneklerine bağlı, değerlerine sahip çıkan bir camia olmasıdır." şeklinde görüşlerini aktardı.

Levent Erdoğan, divan kurulu başkanlığına aday olacağı şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bu yaşananlardan sonra böyle bir düşüncem asla yok." ifadesini kullandı.