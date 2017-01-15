Çaykur Rizespor'da galibiyet sevinci

Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamanın morallerini yükselttiğini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da devre arası iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ligin ilk yarısında iyi oyunumuzu galibiyetle süsleyemiyorduk. Bu nedenle puan olarak beklentilerimizin çok uzağında kalmıştık. Bu anlamda Aytemiz Alanyaspor maçı bizim için çok değerliydi. Adeta 6 puanlık bir maça çıktık. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ligin ikinci devresine galibiyetle başlamak moralimizi yükseltti." dedi.

Maçta bir ara 3-0'lık bir farkı yakaladıklarını anımsatan Ferah, "Ardından bir anlık dalgınlık maçı 3-2'ye getirdi. Oyunu strese sokmamalıydık. İlerleyen haftalarda bunu da düzelteceğimize inanıyorum. Genç ve iyi bir ekibiz. Takviyelerle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Ferah, gelecek hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, ligde ise Atiker Konyaspor ile karşılaşacaklarını kaydederek, her iki maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.