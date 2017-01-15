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G.Saray'dan nokta atışı!
15 Ocak 2017 , 08:46
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
40 yıllık Aslan gibiydi. Hızıyla öne çıkan ve performansıyla tam puan alan 26 yaşındaki yıldız, Sabri’nin golünün de hazırlayıcısıydı.
Konya'da maç öncesi tartışmasız en çok merak edilen isim Garry Rodrigues'di. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada beklentileri karşıladı. Josue'nin yerine 46. dakikada oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu, bu kritik galibiyette kilit rol oynadı. Topla ilk buluşmasında rakip kalede tehlike yaratan 26 yaşındaki oyuncu, Sabri'nin golünün hazırlayıcısıydı. Hızıyla öne çıkan Yeşin Burun Adalı futbolcu, rakiplerine zor anlar yaşattı.
ONDAN MUTLUSU YOK
'Hızlı Garry' lakaplı oyuncu, hücuma müthiş katkı sağlarken, ilk maçındaki uyumuyla geçer not aldı. Aslan'ın yeni transferlerinden Ahmet Çalık da 900+4'te Sneijder'in yerine oyuna girdi. Başarılı stopere oyunda kaldığı kısa süre içinde fazla iş düşmedi. İlk maçında galibiyet sevinci yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Rodrigues, "İlk maçında asist yapmak önemliydi. Rodrigues'in kim olduğunu herkese göstereceğim" dedi.
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