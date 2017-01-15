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Aatif'e büyük tepki!
15 Ocak 2017 , 20:25
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Aatif, Aadanaspor maçında taraftarların tepkisini çekti.
Maç boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıda yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken Aatif, 64. dakikada yerini Salih'e bırakırken, sarı lacivertli taraftarların büyük bir bölümü tarafından yuhalandı.
Aatif, ıslık seslerine alkışla karşılık verdi.
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