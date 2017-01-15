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Adanaspor'a stoperlerden kötü haber!
15 Ocak 2017 , 22:15
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
Adanaspor'un Brezilyalı stoperleri Didi ve Mauricio Ramos, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Didi ve Ramos, Fenerbahçe maçın gördüğü kartlarla bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu iki oyuncu, sarı kart cezaları nedeniyle gelecek hafta Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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