Adanaspor'a stoperlerden kötü haber!

Adanaspor'un Brezilyalı stoperleri Didi ve Mauricio Ramos, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Didi ve Ramos, Fenerbahçe maçın gördüğü kartlarla bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu iki oyuncu, sarı kart cezaları nedeniyle gelecek hafta Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.