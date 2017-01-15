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Adanaspor'da Vinicius şoku

Tarih15 Ocak 2017 , 16:21

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Adanaspor'da Vinicius şoku

 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'da yeni transfer Vinicius, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Adanaspor'a yeni transfer Vinicius'tan kötü haber... Turuncu-Beyazlılar'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius, Fenerbahçe deplasmanında takımının formasını giyemeyecek.

Edinilen bilgilere göre Adanaspor,  Vinicius'un lisansının çıkması için gerekli olan evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderemediği ve bunun üzerine Brezilyalı futbolcunun lisansının yetişmediği ortaya çıktı.

fanatik

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