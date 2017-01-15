Ahmet Çalık'sız Gençler dağıldı!

AJANSSPOR

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Gençlerbirliği, takımın stoperi ve aynı zamanda kaptanı olan Ahmet Çalık'sız çıktığı ilk maçta 16 dakikada tam 3 gol yedi.

Ahmet Çalık'ı Galatasaray'a gönderen Gençlerbirliği, milli futbolcusundan yoksun çıktığı Kasımpaşa maçında 16 dakikada 3 gol yedi.

Ahmet Çalık Gençlerbirliğinde sahadayken kalesinde 1440 dakikada sadece 12 gol (95 dakikada 1 gol) gören Gençlerbirliği, Çalık'sız 16 dakikada kalesinde 3 gol birden görmüş oldu. (5,3 dakikada bir gol)

Galatasaray milli futbolcu Ahmet Çalık ile 4,5 yıllığına anlaşırken, Gençlerbirliği kulübüne 2.500.000 EUR transfer bedeli ödedi.