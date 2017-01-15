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Akhisar Belediyespor deplasmanda "suskun"
15 Ocak 2017 , 11:58
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Akhisar Belediyespor, bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçın 6'sında gol üretemedi.
Karabük'ten mağlubiyetle dönen Akhisar Belediyespor, rakip sahada 3., toplamda ise 7. kez yenildi. 17. haftayı 20 puanla kapatan Ege temsilcisi, evinden uzakta oynadığı son 2 lig maçında gol atamadı.
Kaydettiği 11 golle ligin en az skor üreten ekibi konumunda olan Akhisar Belediyespor, geride kalan 17 maçın 8'inde gol bulamadı. Ege temsilcisi gol üretemediği 6 maçı deplasmanda oynadı.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 17 Ocak Salı günü Bursaspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, ligde ise 21 Ocak Cumartesi Kayserispor'u ağırlayacak.
- Transferler
Ara transfer döneminde şimdiye kadar 4 oyuncuyu kadrosuna katan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, bu isimlerden hiçbirine Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de şans vermedi.
Ege temsilcisinde yeni transferlerden Daniel Larsson ile Olcan Adın sonradan oyuna girdi. Olcan Adın, son resmi maçına 19 Mayıs 2016'da Galatasaray'da, Kayserispor karşısında çıkmıştı.
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