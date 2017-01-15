Alex'ten Aykut Kocaman cevabı

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, sosyal medyadan kendisine sorulan bir soruya "Aykut Kocaman" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de uzun yıllar oynadıktan sonra Aykut Kocaman döneminde takımdan ayrılan Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza, sosyal medyadan kendisine sorulan bir soruya imalı bir cevap verdi.

Brezilyalı kendisine sorulan, "Kaptan sen mi, Aykut Kocaman mı?" sorusuna "Aykut" cevabını verdi.

2012 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken Aykut Kocaman ile sorunlar yaşayan Alex'in sosyal medyadan bu cevabı vermesi dikkatlerden kaçmadı.