Aziz Yıldırım'dan futbolculara çok sert sözler!

AJANSSPOR- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 sona eren Adanaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbolculara çok sert sözler!

"Adanaspor da yenebilirlerdi biz de yenebilirdik. Adanaspor'u tebrik ediyorum bizim takım kötü oynadı, iyi oynamadılar. Bu şekilde profesyonellik olmaz, buradan duysunlar sesimizi. Bu soğukta seyirci geliyor. Oyuncular bunun idrakında değil. 1-2 tanesini hariç diğerleri idrak edemediği için sahada değildi.

"Hakem camiasında gruplaşmalar var"

"Esas mesele bu değil. Geçen yıl da aynı oyuncular aynı şekilde devam etti. İlk yarıda 2-3 takım hariç her takıma hakem hataları yapılıyor. Bugün bir sarı kart gösteriyor. "Burada, burada, burada" diyor. Böyle kural olmaz. Böyle bir yetkin yok senin. Hakem camiasında gruplaşmalar var, senin adamın benim adamım. Onlara profesyonelliği hep destekledim. Tam tersini yaptılar, kimse ceza almıyor artık. Rahmetli Hasan Doğan geldiğinde gerekli hamleleri yaptı o dönemde. Maç vermedi, camiadan uzaklaştırdı. Yeni bir kadro oluştudu. Şimdi yine bozuk. Bu hakem Cüneyt Çakır tarafı. Biliyorum. Avrupa maçlarına beraber gidiyorlar. Riva'da toplantı yapılıyor MHK yöneticisi ile hakem tartışıyor.