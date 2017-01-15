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Beşiktaş'a coşkulu karşılama..
15 Ocak 2017 , 19:21
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- Spor Toto Süper Lig
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.
Siyah-beyazlı takımı, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.
İç hatlar terminali çıkışında meşale yakan taraftarlar, "Ankara sizlere deplasman değil" tezahüratında bulundu.
Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle siyah-beyazlı ekibi taşıyan otobüs, havalimanından güçlükle ayrıldı.
Daha sonra konaklayacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.
Beşiktaş'ta yeni transferler Ryan Babel ve Matej Mitrovic de Ankara'ya getirildi.
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- Spor Toto Süper Lig
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