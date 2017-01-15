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Beşiktaş'a coşkulu karşılama..

Tarih15 Ocak 2017 , 19:21

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Beşiktaş'a coşkulu karşılama..

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.

Siyah-beyazlı takımı, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

İç hatlar terminali çıkışında meşale yakan taraftarlar, "Ankara sizlere deplasman değil" tezahüratında bulundu.

Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle siyah-beyazlı ekibi taşıyan otobüs, havalimanından güçlükle ayrıldı.

Daha sonra konaklayacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş'ta yeni transferler Ryan Babel ve Matej Mitrovic de Ankara'ya getirildi.

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