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Beşiktaş'tan Mitrovic açıklaması!

Tarih15 Ocak 2017 , 12:47

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Beşiktaş'tan Mitrovic açıklaması!

Beşiktaş, resmi sitesinden yeni transferi Mitrovic'in kiralama ihtimalinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle

Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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