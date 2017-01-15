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"Bizim bizden başka dostumuz yok"
15 Ocak 2017 , 21:16
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin genç orta sahası Ozan Tufan, 2-2 sona eren Adanaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Kolay bir maç gibi gözükse de ikinci yarının ilk maçları her zaman zor olmuştur. Adaptasyon açısından zor bir maçtı. Soyunma odasında kenetledik devrede. İkinci yarı daha iyi çıktık. İstediklerimizi yapamadık sahada. Gereksiz goller yedik. İnşallah bir dahaki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Bu soğukta buraya gelenlere teşekkür ediyorum.
"Her takım kaybedebilir kazanabilir. Öyle bir ligde oynuyoruz. Telafisi olacağını ve yüzümüzün güleceğini düşünüyorum. Bizim bizden başka kimseden dostumuz yok. Birbirimize sarılarak devam etmek istiyoruz.
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