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Bu kez Caceres haber yolladı

Tarih15 Ocak 2017 , 10:27

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Bu kez Caceres haber yolladı

Trabzonspor'un transferinde yaşanan sorunlar nedeniyle goruşmeleri askıya aldığı Martin Caceres geri donuş yaparak, "Yeniden anlaşalım" dedi. Yonetim bu cağrı sonrasında pazarlıklara birkez dana start verecek..

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