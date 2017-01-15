Bu kez tam isabet!

Sezon başında toplam 11 milyon Euro bonservis bedeliyle 7 yabancı oyuncu transfer eden ancak hiçbirinden beklediği katkıyı göremeyen Trabzonspor, devre arasında ise farklı bir politika uyguladı. Scout ekibini devre dışı bırakan ve daha ‘bilindik’ isimlere yönelen Bordo-Mavililer’de; Pereira, Mas ve Olcay Şahan ilk lig maçında tam not aldı. Bu üçlü, Bursa galibiyetinde önemli rol oynadı.

Jun Suk, Ibanez, Shedayev, Castillo, Onazi, Bero ve Durica... Bu 7 oyuncu sezon başında büyük umutlarla ve kurtarıcı sıfatıyla Trabzonspor’a getirilmişti, ancak hiçbiri ilk yarıda beklenen katkıyı veremedi.

Sadece bonservissiz alınan stoper Durica nispeten göze girmeyi başarırken, Bordo-Mavili yönetim devre arasında transferde farklı bir politika uyguladı. Scout ekibini devre dışı bırakıp, kariyeri ve özellikleriyle daha ‘bilindik’ diye tabir edilebilecek isimlere yönelen Trabzonspor, önce sağ bek Joao Pereira ardından sol bek Emmanuel Mas ile anlaştı. Ardından Beşiktaş’tan Olcay Şahan ve eski oyuncu Medjani sözleşme imzaladı. Bu dörtlüden Mas, Pereira ve Olcay Bursaspor maçına ilk 11’de başlarken, üçü de beklentileri fazlasıyla karşıladı, galibiyette önemli rol oynadı. Sonradan oyuna giren Medjani de hatasızdı. Kısacası ‘Yenilerinde hayat var’ klişesi, bu isimler için ‘cuk’ oturuyor. Ancak Rodallega veya bir başkası fark etmez, kaliteli bir golcü de şart.

Olcay Şahan: Şaka değil, sadece 1 idmanla maça çıkan Olcay, üstelik 90 dakikada sahada kaldı. Kariyeriyle ilgili açtığı beyaz sayfaya ve üzerindeki farklı formaya rağmen gurbetçi futbolcu hiç uyum sorunu yaşamadı. 80. dakikada karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollasa, güzel futbolunu golle taçlandıracaktı. Her şeye rağmen takıma tecrübe ve dinamizim kazandırdı.

Emmanuel Mas: Pereira gibi Mas da Trabzonspor kanatlarına sınıf atlattıracağının sinyallerini verdi... Bursaspor deplasmanında dengeli oynayan ve garanti pas tercihleriyle dikkatçeken Arjantinli futbolcu, doğru zamanda yaptığı kademelerle de kalitesini gösterdi. Olcay ile önlü arkalı sürekli oynaması halinde performansı mutlaka daha da artacaktır.

Joao Pereira: Bosingwa gibi bir etki yaratmasını bekliyorduk, öyle de oldu. Benfica, Valencia ve Sporting Lizbon gibi kulüplerde boşuna forma giymediğini gösteren Joao Pereira,

Bursa karşısında yüzde 78 pas isabeti ve 11 kez ikili mücadele kazanma istatistikleriyle oynadı. Yüksek özgüveni ile fark yaratan 32 yaşındaki sağ bek, tam not aldı.

Carl Medjani: Performansından ziyade biraz da FIFA’daki davası yüzünden transfer edilen Carl Medjani, Bursa maçında Trabzonspor 10 kişi kalınca savunmayı güçlendirme hamlesi olarak 64. dakikada oyuna girdi. Ersun Yanal’ın kendisine verdiği görevi hatasız uygulayan Medjani, tartışmasız ki her hocanın kadrosunda isteyeceği bir görev adamı.

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