Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a evinde 3-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, düş kırıklığına uğradığını söyledi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir statta taraftar desteğini de arkalarına alarak, galip gelme arzusuyla sahaya çıktıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

Maçın ilk 20 dakikasında kötü oynadıklarına inanmadığını, bu süreçte gol pozisyonlarına girdiklerini aktaran Üzülmez, "Futbolda bazen küçük detaylar çok önemlidir. Bu detayları atlarsanız, sonuç ağır olur. Bizim için de öyle oldu. Benim takımım böyle bir takım değil. Bunu kendime yakıştıramıyorum. Bu statta sinerji yakalamamız gerekirdi. Hayal kırıklığına uğradım ve uğrattım. Maalesef üzüldüm. " ifadelerini kullandı.

Takımının performansını ve gol yedikten sonraki tutumunu eleştiren Üzülmez, şöyle konuştu:

"Rakibe bu kadar basit teslim olmamız lazım. Bazen çalıştıklarınızı sahaya yansıtamıyorsunuz. Bundan sonra bazı hatalardan arınmamız lazım. Gol yediğimiz zaman çok çabuk teslim oluyoruz. Bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum. Gol yiyebilirsiniz ama böyle teslim olmamalıyız. Oyuncularımızın kendine güvenmesi, formasına sahip çıkması gerekir. Hep beraber bir karakter göstereceksek, ben sonuna kadar varım. Dün yapılması gerekenleri söyledik ama söylediğimiz şeylerden gol yedik."

Antalyaspor'u tebrik eden Üzülmez, "Oyuncularımın kendine gelmesi ve artık istikrar yakalaması lazım. Oyuncularımıza güveniyorum, bu güveni sahaya yansıtmaları lazım. Kimse vazgeçilmez değil. Bu benim için de geçerlidir. Kötü gittiğinizde karakter göstermelisiniz. Bu gemide hepimiz varız. Hep beraber bu gemiyi limana yanaştırmamız lazım. Açık söylüyorum, bu futbol ve direnç yetmez." diyerek sözlerini tamamladı.