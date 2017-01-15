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Bursaspor'da kupa mesaisi başladı
15 Ocak 2017 , 22:52
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Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında Akhisar Belediyespor ile sahasında karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla koordinasyon çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışması yaptı.
Yeşil beyazlılarda, sakatlığı bulunan İsmail Konuk takımdan ayrı koşu yaptı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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