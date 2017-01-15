"Camiayı memnun edecek oyun istiyoruz"

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, futbolculardan, taraftarları ve camiayı memnun edecek futbol ortaya koymalarını istediklerini söyledi.

Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyuncuların gelecek adına iyi sinyaller verdiğini ve bunu sürdürmeleri gerektiğini belirtti.



Takım olma yolunda ilerleme sağladıklarını ifade eden Meriç, "Ara transferde tecrübeli oyuncuları kadromuza dahil ettik. Yeni transferler takıma bir fark kattı. Çok çalışacağız, önce takım olacağız. Bir arada iyi oynayacağız. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız." dedi.



Meriç, takım olmanın önemine vurgu yaparak, "Bursaspor maçında takım olma yolunda iyi sinyaller aldık. İkinci yarıya olumlu bir başlangıç yaptık. Takımımızın daha iyi olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



"İstikrar önemli"



Ligde ve kupada hedeflerden ziyade istikrarı düşündüklerini anlatan bordo-mavili kulübün genel sekreteri, "Şu anda önce bu takımın istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi önemli. Bizim beklediğimiz bu. Bu ligde iyi bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda herkesi mutlu edecek sonuçlar almak istediklerini de kaydeden Gençağa Meriç, şöyle devam etti:



"Takımımızın, taraftarımızı ve camiamızı memnun edecek bir oyun oynamasını istiyoruz. Son maçta bunu yapabileceklerini gösterdiler. Tecrübeli, kariyerleri ve kaliteleri belli oyuncular takıma kattık. Onların bu tecrübesi uyum konusundaki süreyi kısalttı. Takımda problem olmadan uyum sağladılar. Şimdi bu iyi başlangıcı sürdürmemiz gerekiyor."



"Eksikler giderilecek"



Meriç, takımda eksikliklerin giderilmesi için de çalıştıklarını aktararak, "Önümüzde bir süreç var. Gelecek seneyi de yapılandırıyoruz. Takım oluşuyor. Bunun için çalışıyoruz. İyi bir takım olma yolundayız." değerlendirmesinde bulundu.



Bursaspor maçındaki futboluyla dikkati çeken 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın performansını değerlendiren Gençağa Meriç, "Yusuf 1 gol attı, 1 gol de attırarak iyi bir oyun sergiledi. Yusuf, genç bir oyuncu. Tüm takım çalışacak, Yusuf da çalışacak. Hep beraber, takım olarak güzel bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.