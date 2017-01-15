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Chedjou Trabzonspor yolunda!

Tarih15 Ocak 2017 , 23:45

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Chedjou Trabzonspor yolunda!

AJANSSPOR- Aurelien Chedjou, Trabzonspor yolunda. 

Bipspor'un haberine göre Trabzonspor transfer için Galatasaray ile el sıkışırken Chedjou ile pazarlıklar sürüyor. Kamerunlu savunmacının "2.2 milyon Euro'luk maaşımı verirseniz gelirim" dediği belirtildi. 

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chedjou Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu dün Chedjou için, "İnşallah Trabzonspor'a gider" demişti. 

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