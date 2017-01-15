"Efsane Muslera"

Mehmet Demirkol, Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi.

Düşünün! Rakibinizin kalecisinin parmağı kırık. Maça çıkmak için özel eldiven yaptırmış. Bilinen güvenilir bir yedeği de yok.. Ve siz kaleyi bulan ilk şutu altı pas içinden 66. dakikada atıyorsunuz.. Ve şut çok da planlı değil. Asıl planda pas vermesi gerekiyor Skubic’in. Ceza sahası dışından yaydan bir deneme yok. Gelen ortalara gelişine bir vuruş da yok. İlla en müsait pozisyonda, kalenin ağzından kaleciyi terste bırakıp vurmak peşindesiniz.

KAVGA ETMEDEN YAPIYOR

İşte bu Muslera’nın yarattığı saygı... Başka bir şey değil. Parmağı kırıkken dahi şut atmaktan imtina ediyor rakip. ‘Yemez’ bu adam diyor! Bu eşi az bulunur bir ikna süreci. Muslera çok özel bir adam. Bir lütuf. Çok başka. Çok farklı. Çok sakin ve çok hırslı. İstiyor. Deliriyor kazanmak için ama kimseyle kavga etmiyor. Edeceği zaman, sahaya bir şeyler atıp, maçı zora sokan kendi taraftarına itiraz ettiği zaman. Çok özel çok... Sahadaki varlığı bile rakibine biz bunlara gol atamayız dedirtiyor. 66. dakikada atılıyor ilk şut. O da plan dışı... Galatasaray müzesinde çok efsane var. Bunların arasından kaleciler de var. Turgay Şeren, Taffarel, Mondragon vs. Ama Muslera’nın da yeri var. Sadece varlığı bile yeten kaleci azdır. Parmağı kırık da olsa maç kazandıran azdır. Kafadan kazandıran çok azdır. Liginde kafasını karıştırıyor Muslera... Çok fena hem de...

BEKLENİR BİR DURUM

Dün ilk yarıda Aykut Kocaman’ın ters kanada attıkları ortalarla gol bulma planı, son şuta kadar 2 kez tuttu. Net gollük şanslarda Rangelov’un yaptığı titrek vuruşların sebebiyeti, Muslera’nın varlığı. Başka bir sebep yok. İki 4-4-2’nin çarpışmasındaki fark dabu. Yasin ve Bruma’nın olmadığı Galatasaray’da topla giden adam olmayınca ikinci yarıda ‘Pır Pır’ Rodrigues’in maçı değiştirmesi de beklenir bir durum. Sadece tek bir kurtarış yapmış olabilir. Ama maçın kahramanı Muslera. Parmağı kırık ama varlığı yetiyor.

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