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Emre Akbaba'dan Alanyaspor'da 'dalya'
15 Ocak 2017 , 19:36
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte Alanyaspor forması altında 100. kez sahaya çıktı.
Alanyaspor'da oynadığı 4 sezon içerisinde 100 maça çıkan genç oyuncu, 38 gol atma başarısı gösterdi. Antalyaspor'da da 1 sezon forma giyen Emre Akbaba, 15 maçta 2 kez ağları havalandırmıştı.
Trabzonspor'un listesinde!
Alanyaspor'un yıldızı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan teklifi aldığını ancak bu transfer için kulüplerin anlaşması gerektiğini söylemişti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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